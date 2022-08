ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Dehors les starlettes ! »

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

« Sans vouloir raconter ma vie, j'ai regardé le match Dijon-ASSE à la télé, à Annecy, avec un ami, supporter des Verts jusqu'au bout des ongles comme moi, Magic Fan. Et bien évidemment, nous avons été plus que déçus. Nous avons été outrés, choqués du niveau de jeu de l'équipe, surtout en première mi-temps. La « compo » nous paraissait pourtant bien. L'équipe avait plutôt fière allure pour la Ligue 2, même si plusieurs choix nous ont un peu interpellés : Briançon capitaine alors qu'il n'avait pas porté le brassard durant les matches amicaux, les recrues Cafaro et Lobry alignés d'entrée sans avoir participé au moindre match de préparation...Bref, vint alors le coup d'envoi et cette parodie de première mi-temps. Briançon averti d'entrée pour deux fautes grossières, Maçon complètement à la rue à chacune de ses interventions, voilà qui donnait vite le ton... Difficile de ne pas s'attarder sur la prestation de l'ancien dunkerquois tellement il a été en dessous de tout, un vrai boulet. Tellement mauvais qu'on aurait aimé que Batlles le sanctionne en le sortant bien avant la mi-temps. Ah tiens, Nadé qui s'emmêle les pinceaux au moment de dégager et bing, 1-0. Krasso, seule lueur dans la grisaille, qui glisse un caviar à Youssouf... et mince c'est Youssouf, ça n'ira pas au fond, c'est sûr, ça ne va jamais au fond avec lui. Puis le second but, et l'invraisemblable raté de Le Bihan qui aurait pu faire 3-0. Au lieu de ça, Aiki, avec beaucoup de réussite, relance le match, mais malgré un léger mieux on en reste là, avec Bouanga qui voit rouge. Déjà qu'il n'avait pas brillé, malgré sa transversale sur le but...



Giraudon n'a pas hésité à pointer le problème

Alors forcément, quand on sait que le Gabonais a demandé à partir, comme Youssouf, comme Maçon, comme Camara, et que ces quatre là n'ont vraiment pas été bons à Dijon... Bin oui, on va espérer que le dernier mois du Mercato permettrai de ne plus les voir. Pas Camara, tellement irréprochable dans l'investissement jusque-là, mais les trois autres oui, parce que l'ASSE a besoin de repartir avec des joueurs investis, contents de porter ce maillot et désireux de le faire briller. Cela fait trop longtemps que ce n'est plus le cas pour Maçon et Youssouf. Et Bouanga n'a plus rien à faire là, en L2, ce n'est pas sa place. Giraudon a souligné le « manque d'envie » des Verts samedi dernier. C'est rare d'entendre ça de la bouche d'un joueur. Mais ça a le mérite d'être clair, et de mettre en lumière un vrai gros problème, que Batlles n'a pas fui en écartant aussitôt les principaux intéressés. Le coach des Verts devra trouver la bonne formule dès ce week-end contre Nîmes. En espérant que Briançon montrera autre chose, que Giraudon tiendra mieux sa défense, que les recrues du milieu auront plus d'influence sur le jeu, que Krasso sera mieux entouré, devant. Et qu'il y aura enfin du neuf en attaque, côté Mercato, car l'ASSE a déjà assez pris de retard comme ça. Quant à la vente, on ne se fait plus vraiment d'illusions. Mais ça, c'est encore autre chose... »