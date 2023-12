ASSE : l'entraîneur d'Amiens encense les Verts et leur Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

L'ASSE se déplace à Amiens samedi et dans un entretien à Poteaux Carrés, Omar Daf, l'entraîneur picard, a fait l'éloge des Verts. "Quand on regarde le club, l’engouement, l’effectif qu’ont les Verts, je considère que c’est une équipe qui est taillée pour monter, a-t-il soutenu. Sainté a les armes offensives, a tout ce qu’il faut pour être là-haut ! Des joueurs comme Ibrahim Sissoko, Gaëtan Charbonnier ou Mathieu Cafaro peuvent faire mal à toutes les équipes de ce championnat."

Daf fan de Tardieu

L'ancien coach de Dijon estime que l'ASSE est complète dans toutes ses lignes... "Derrière, que ce soit Mickaël Nadé, Léo Pétrot, Anthony Briançon, Denis Appiah, c’est solide. Ils ont connu la Ligue 1. Dylan Batubinsika est aussi un très bon défenseur, il sera peut-être de retour pour ce match. Le milieu de terrain est intéressant. Flo Tardieu et Benjamin Bouchouari sont des joueurs très forts dans l’entrejeu. Dans ce secteur de jeu les Verts ont également de la puissance avec Aïmen Moueffek et Lamine Fomba. Vraiment, c’est une équipe qui est armée à toutes les lignes car les Verts ont aussi des attaquants qui sont puissants, qui sont bons de la tête, qui savent prendre la profondeur aussi. L’ASSE est une équipe très forte, à l’image d’Auxerre." Enfin, Daf a mis en avant l'impact d'un joueur qu'il donnait bien : Florian Tardieu. "J’ai connu Flo chez les Lionceaux. Je garde toujours l’image de l’homme déjà, de sa simplicité, de sa disponibilité, de son sourire. C’est quelqu’un qui est toujours de bonne humeur, qui est un vrai passionné, un vrai mordu du foot. C’est un garçon dont j’apprécie beaucoup les qualités footballistiques. C’est un garçon qui apporte beaucoup de sérénité, beaucoup d’équilibre à son équipe. Depuis que Flo est arrivé à Saint-Étienne, on voit qu’il a amené une certaine maîtrise devant la défense. Il a cette capacité d’orienter le jeu de son équipe, soit vers l’avant, soit d’un côté à l’autre. Il équilibre beaucoup l’entrejeu stéphanois."

