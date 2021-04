ASSE : l'identité d'un repreneur local a fuité, deux ex Verts dans le projet ?

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à Bordeaux

A l'occasion d'une lettre ouverte aux supporters publiée dans le Progrès, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont ouvert la voie à un départ de l'ASSE. En annonçant avoir mandaté un cabinet d'affaires pour dénicher un nouvel investisseur, le duo présidentiel s'est dit prêt à tourner la page. Reste désormais le plus difficile : faire le tri parmi les projets de rachat qui vont arriver prochainement sur la table.

Comme révélé par nos soins la semaine dernière, Bernard Caïazzo, qui vit actuellement à Dubaï, aurait une touche en Arabie Saoudite. L'Equipe fait également état d'un repreneur américain tout en évoquant deux prises d'intérêts auprès de Roland Romeyer en Suisse et du côté de Saint-Etienne.

La famille Desjoyaux intéressée par le rachat

On en sait un peu plus concernant le pool d'entrepreneurs locaux intéressé par l'ASSE... Et il ne s'agit pas du tandem Pauly – Roussey. Selon le toujours bien renseigné Mohamed Toubache-Ter, il s'agirait de la famille Desjoyaux, qui a fait fortune dans les piscines. Avec des annonces de taille concernant la possible structure où les anciens de l'ASSE auraient la part belle : « Un ancien joueur stéphanois dans le projet ainsi qu'un ancien joueur professionnel au poste de DS ». Attention, toutefois, le nom de Jean-Louis Desjoyaux est souvent revenu au cours des dernières années, tel un serpent de mer en raison du fait que l'entrepreneur à succès soit stéphanois. En vain, l'intéressé aimant certes le foot, et l'ASSE, mais ne voulant guère s'aventurer dans l'univers du football.

D'après les informations de Bernard Lions, les deux présidents souhaiteraient vendre leurs parts pour 20 M€, afin de récupérer 10 M€ chacun.