« Aujourd'hui, le Mercato de l'ASSE est d'abord interne avec la signature d'un grand nombre de jeunes et de premiers contrats professionnels. On est à 100% dans le projet de Claude Puel qui veut faire confiance au centre de formation. C'est dans la continuité de ce qui avait déjà été fait avec les Charles Abi, Maxence Rivera, Lucas Gourna-Douath, Etienne Green... Comme j'ai la sensibilité d'avoir été un jeune du club, je trouve que c'est un beau projet.

Oui, certains redoutent le fait qu'il manque un peu d'expérience pour encadrer tout ça. Après, il reste encore quelques éléments d'expérience comme Timothée Kolodziejczak, Ryad Boudebouz ou encore Wahbi Khazri, qui semble vouloir rester sur sa dernière année de contrat. Miguel Trauco est encore là et reviendra après sa belle Copa America avec le Pérou. Mon seul petit regret, c'est la non prolongation de Romain Hamouma. A mon sens, il aurait pu apporter encore un peu aux Verts tout en encadrant la jeunesse. C'est vraiment la plus grosse perte de l'ASSE sur cette vague de non-reconduction de contrat.

« Je comprends la non prolongation de Debuchy »

Sinon je comprends les choix. Y compris concernant Mathieu Debuchy. S'il avait été décisif en marquant dans le match du maintien contre Montpellier, le capitaine de l'ASSE commençait à avoir un peu de mal. Bien sûr, pour son leadership, on aurait pu le prolonger mais est-ce qu'il manquera réellement sur le terrain ? Je n'en suis pas persuadé. Il y a quand même des jeunes solides pour lui succéder. Le petit Maçon va revenir, Moueffek peut jouer derrière, il y a aussi Gabriel Silva pour parler d'une caution plus expérimentée... Les solutions ne manquent pas.

Sincèrement, ce « non-Mercato » des Verts n'est pas une mauvaise idée. On sécurise ce qu'on a en interne, on prolonge les jeunes. Ces mêmes jeunes qui ont désormais une saison d'expérience en plus en Ligue 1 et qui seront forcément meilleur la saison prochaine. Je crois d'ailleurs toujours en Adil Aouchiche. Même s'il est arrivé comme la vedette du Mercato l'an dernier et qu'il n'a pas encore complètement explosé, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans. Saint-Etienne a fait un gros effort sur lui. On lui a donc demandé beaucoup tout de suite. Je pense qu'il lui fallait du temps pour prendre le rythme après une saison presque sans jouer au PSG. Là, il sort d'une saison très correcte sous les ordres de Claude Puel. Je le vois mieux armé pour montrer ce dont il est capable.

« Une ou deux arrivées judicieuses fin août »

Je pense que si l'effectif reste en l'état, les Verts peuvent aller chercher une première partie de tableau. Ce serait bien de finir entre la 5e et la 10e place. Après, le Mercato est loin d'être fini. On l'a bien compris, sur cette première phase du marché, avec l'Euro et la préparation des JO, les clubs sont globalement calmes à l'exception du PSG ou de l'OM. Ce sera beaucoup plus actif à la fin du mois d'août. L'ASSE – qui est passé au vert à la DNCG sans aucune mesure restrictive – pourra sans doute agir. Je pense que le club est réfléchi sur sa stratégie et je m'attends à une ou deux arrivées judicieuses sur la toute fin du marché des transferts. »

