ASSE - L'oeil d'Adrien Ponsard : « Ghoulam serait un super renfort pour les Verts »

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

« Je me suis fait opérer des croisés, ça me permet de regarder la Coupe du monde tranquille et je me régale. J'ai beaucoup aimé des petites équipes comme le Japon et la Corée, et je vois bien la France aller au bout. C'est la meilleure équipe. Mbappé marche sur l'eau, Giroud marque aussi, Griezmann et Rabiot rayonnent au milieu. C'est structuré, c'est cohérent, il y a beaucoup de talents. La seule crainte, c'est le banc car il n'y a pas de bons remplaçants à part Coman. Et j'ai aussi un doute sur Koundé. Deschamps a eu raison de sortir Pavard, c'était normal, mais Koundé n'est pas rassurant.On n'a pas de latéral droit dans la sélection, c'est très surprenant, mais je me demande si Deschamps ne devrait pas laisser sa chance à Saliba. Quand je vois le match de Koundé contre la Pologne, les courants d'air qu'il a pris, je me dis que Saliba ne ferait pas pire. Et puis j'adore ce joueur. J'étais tellement déçu quand l'ASSE l'a laissé partir...

« Loïc (Perrin) doit le convaincre de signer, il y a un club à sauver »

Quant aux Verts, je suis plutôt content que Batlles reste. Changer encore de coach, je ne pense pas que ce soit la solution. A un moment donné, c'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Le coach met des choses en place mais c'est à eux de faire le nécessaire sur le terrain. On a quand même de bons joueurs, Krasso, les milieux... On a battu Bordeaux, Bastia, on est allés gagner à Amiens. Cette équipe est capable de bien faire mais là, elle est au fond du trou mentalement. La plupart des joueurs n'étaient pas là l'an dernier mais la descente en L2 a été un traumatisme pour le club tout entier. J'ai vu que certains avaient des bons de sortie. Ceux qui resteront, qui joueront, c'est à Batlles de les piquer au vif. On parle de Gallon. Je n'ai rien contre lui, je ne le connais pas, mais il faudrait peut-être arrêter avec les mecs de Troyes. Quand je vois ce que fait Giraudon depuis qu'il est là... Son expulsion contre Rodez, c'est une faute professionnelle. Batlles l'a fait venir et il lui a mis un gros coup de couteau dans le dos. C'est vraiment décevant. J'espère qu'on va faire venir de vrais renforts, pas comme l'hiver dernier. Faouzi Ghoulam, ce serait top. Il n'a pas de club depuis cet été. Il est Stéphanois. Il ferait un bien fou. Je connais bien sa famille, on est du même quartier, on a grandi ensemble. Faouzi serait un super renfort. Loïc (Perrin) doit le convaincre de signer. Il y a eu des désaccords à un moment donné mais il faut faire table rase. Il y a un club à sauver. C'est tellement important pour la ville, pour tous les amoureux des Verts. Pour Faouzi, ce ne doit pas être une question d'argent. Il en a beaucoup gagné à Naples. S'il revient, il peut être le sauveur. Il va prendre les choses en main. C'est un leader. Il a joué une Coupe du monde avec l'Algérie, plusieurs CAN. Il a moins joué ces dernières saisons mais il n'a plus de souci à ses genoux. L'ASSE, c'est son club de cœur. Son retour aurait vraiment du sens. Les gens pourraient s'identifier à lui, ça ramènerait un vent d'optimisme. On ne parle pas d'un mec qui a joué à La Bourboule ou à Tence. Il a fait 9 saisons à Naples. C'est des gars comme lui qui peuvent changer le visage d'une équipe. Il tirerait tout le monde vers le haut, c'est une certitude. Il faut foncer !»