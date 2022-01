ASSE - L'oeil d'Adrien Ponsard : « Je suis sûr que Beric pourrait nous rendre de grands services »

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Le Bilan de l'année 2021

« Cette défaite contre Lens n'était pas méritée. On a fait un bon match. Si Gourna marque, on prend les trois points et on se relance. Malheureusement, sa reprise est allée au dessus. Il était pourtant en bonne position. C'est comme ça. Il ne faut pas lui en vouloir, il n'a que 18 ans, ce n'est pas un attaquant et il n'est pas en confiance. C'est dur de perdre ce match car les mecs se sont dépouillés, ils ont tout donné. On ne peut pas leur en vouloir.

Quand j'ai vu la compo, honnêtement, j'étais inquiet. On avait beaucoup d'absents. Je ne pensais pas qu'on allait rivaliser. Dupraz fait avec les moyens du bord mais sur ce match, je ne comprends pas son coaching. Boudebouz a joué en 9 mais ce n'est pas un avant-centre. Un coup on le met en 6, un coup en 10, maintenant en 9... Il faut arrêter de le trimbaler. Je n'ai pas compris pourquoi Krasso n'est même pas rentré, et pourquoi Ramirez n'était même pas sur la feuille de match.

« Pour l'instant, ce Mercato est décevant »

On est sur six défaites. On reste scotchés à 12 points. C'est dur. Mais il faut continuer d'y croire. Les autres aussi font du surplace, comme Troyes, et Bordeaux et Lorient sont à la rue. Il reste 18 matches, 57 points à prendre. On peut refaire notre retard mais c'est sûr qu'il ne faut plus traîner en route. Je pense que ça ira mieux après la CAN, on va récupérer Khazri, Bouanga. Hamouma va revenir, Nordin aussi. Il manque juste un avant-centre. C'est la priorité de l'hiver mais on l'attend toujours. On a pourtant déjà pris quatre jours, cinq si Mangala signe. Mais pour l'instant, ce Mercato est décevant. Thioub était bon à Nîmes mais il ne jouait plus à Angers. Sako et Gnagnon n'ont pas joué depuis longtemps. Prendre pour prendre, ça ne sert à rien, on ne fait qu'empiler. Quant à l'attaquant, Mateta, je veux bien, mais ce serait bien de prendre quelqu'un avant le 31 ! Beric est libre. Je suis sûr qu'il pourrait nous rendre de grands services. J'aimerais qu'il revienne. Il connait la maison, il a l'amour du maillot. C'est un vrai avant-centre, un buteur. Il a mis 20 buts en deux saisons en MLS. Je suis sûr qu'il aimerait revenir pour sauver le club. »