ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Il faut aller chercher Robert Beric en lui disant pardon »

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« L'ASSE est dans une situation d'urgence. Il lui faut des joueurs opérationnels tout de suite avec une échéance très importante dès la prochaine journée de championnat à Angers. Pour l'instant, on a pris Gnagnon mais s'il n'est pas prêt avant mars, je ne vois pas trop l'utilité. Sako et Ferhat n'ont pas joué depuis longtemps eux aussi. S'il y a un ancien à faire revenir, c'est surtout Robert Beric. Il est libre, il a mis 20 buts ces deux dernières saisons en MLS. Ce serait une grosse erreur de ne pas penser à lui. Claude Puel n'aurait jamais dû le pousser vers la sortie, je lui l'avais dit. Beric, il faut aller le chercher en lui disant pardon. On a besoin de lui. C'est un buteur, il connait la maison et il est très apprécié des supporters. Dans notre situation, ce serait une super recrue.

« On a laissé filer Moulin et aujourd'hui on cherche un gardien d'expérience... »

Je pense que la cassure avec Puel est venue du départ de joueurs comme Beric, avant même l'affaire Ruffier. Il a laissé partir trop de cadres. Je pense à Jessy Moulin, cet été. Quand on voit qu'aujourd'hui on cherche un gardien d'expérience avec la blessure d'Etienne Green... La politique de jeunes, j'ai voulu y croire. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Quand on a Benkhedim qui vient de briller en finale de Coupe Gambardella, doit-on dépenser autant d'argent pour récupérer Aouchiche ? Je ne pense pas qu'il soit meilleur. Et Rivera, que devient-il ? Puel fondait beaucoup d'espoirs sur lui mais du jour au lendemain il ne l'a plus fait jouer. On nous a vendu des Aouchiche et des Gourna comme des pépites mais pour l'instant, ils ne sont pas du tout au niveau. On me dit que les jeunes ont la grosse tête, mais on leur a monté la tête ! Maçon, il apporte quoi depuis le début de la saison ? Le problème de « Sainté », c'est avant tout la qualité de l'effectif. Il y a trop peu de talent et des joueurs hors de forme comme Bouanga, quand il ne pète pas un plomb. Il y a tout un contexte qui fait de l'ASSE un favori à la descente, la vente du club, le manque de moyens, le manque de clarté à tous les niveaux, la malchance, les blessures, les expulsions. Le club est en grand danger. Je souhaite de tout cœur qu'il s'en sorte, surtout qu'en cas de descente, ce serait très compliqué de remonter avec la L1 qui va passer à 18 clubs. »