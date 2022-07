ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Il manque toujours la même chose aux Verts, des années que ça dure »

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

"Pour le moment, je reste totalement en phase avec ce qu'il se passe à l'ASSE. Batlles sur le banc, c'est bien, le début du mercato estival, c'est intelligent et au vu des moyens dont dispose le club, il est une évidence que ce que font les dirigeants stéphanois a du sens. A ce sujet, et j'ai vu passer beaucoup de critiques de supporters, j'estime que la vente de Gourna-Douath, à ce tarif, est une bonne chose. 15 millions d'euros, au regard de la situation financière actuelle, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Surtout, ça va permettre, je l'espère, de faire un ou plusieurs efforts afin de recruter dans les prochains jours. N'oublions pas, enfin, que Gourna, en dépit de son évident potentiel et de ses qualités, n'a jamais été un titulaire indiscutable. C'est donc un bon transfert pour les Verts.

Après, on sait tous ce qu'il doit impérativement se passer avant la reprise du championnat de Ligue 2 : le recrutement d'un bon attaquant. On peut me dire tout ce qu'on veut, que c'est cher, que c'est difficile, qu'on peut se tromper, moi je ne sais qu'une chose : un club ne remonte pas à l'étage supérieur sans une vraie bonne pointe. Un type costaud, qui pèse sur les défenses adverses, et qui a tout de même quelques qualités techniques. Oui, les Verts doivent, et vite, aller chercher des joueurs devant. Il manque toujours la même chose à ce club et ça dure depuis des années : un attaquant irréprochable.

"Sainté reste un club traumatisé par ce qu'il s'est produit la saison passée, il faut donc bien attaquer la saison pour chasser les doutes"

Je lis les rumeurs comme tout le monde. Cafaro, De Preville, pourquoi pas. Ce sont des joueurs qui ont une bonne mentalité et une solide expérience. Idem pour Tardieu de Troyes. Mais, désolé, ce n'est pas à mon sens l'avant-centre que l'on recherche vraiment. Il va falloir beaucoup, beaucoup marquer, faire face à ces trois points retirés et à l'absence de supporters dans le chaudron en début de saison. Tout sauf simple. Moi, je veux bien lire et entendre que les Verts sont favoris à la remontée, mais j'émets de gros doutes si il n'y a pas un véritable attaquant qui arrive.

Attention, la Ligue 2 c'est compliqué. Des équipes comme Dijon, Sochaux, Caen, Guingamp et le PFC vont avoir leur mot à dire. Etre allé chercher de solides défenseurs, c'est bien. Il y a de l'expérience, OK. Mais Sainté reste un club traumatisé par ce qu'il s'est produit la saison passée, il faut donc bien attaquer la saison pour chasser les doutes. Ça ne se fera qu'avec des victoires, et donc des buts. Qu'avec une ligne offensive digne de ce nom. Et un attaquant costaud capable de fédérer tout le peuple vert.