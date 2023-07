ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Les Verts ont besoin de renfort derrière, autour de Briançon »

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

« Cette défaite en amical contre Grenoble a confirmé notre fragilité sur les coups de pied arrêtés et à la perte du ballon. Ce sont des défauts qu'il va falloir corriger. Ils sont récurrents. Ce sont des points faibles clairement identifiés depuis de longs mois. Si on veut jouer la montée, il faudra travailler ces points là, les régler assez vite pour prendre un bon départ, contrairement à la saison dernière.

« C'est bien qu'un jeune comme Cissé montre le bout du nez »

On a un bon gardien avec Larsonneur et Briançon est un très bon défenseur mais il faut mieux l'entourer. Je ne cible personne en particulier mais il est évident que l'on prend trop de buts et qu'il faut solidifier. Cela passe sans doute par un ou deux renforts, mais c'est aussi une question de discipline, de bloc. Le système de Batlles est offensif. C'est intéressant, mais c'est aussi dangereux. Il faut trouver les ressorts pour être plus solide, que ce soit derrière ou au milieu, sur les côtés aussi, avec des joueurs de couloirs qui doivent peut-être apporter un peu plus leur contribution à la perte du ballon. Là, il y a trop de trous d'air, ce n'est pas possible. Etre plus solide est impératif surtout qu'on connait la difficulté de ce championnat. Le club a l'air de vouloir prendre des joueurs rodés à la L2. Après Sissoko, il cible Livolant, un joueur qui est capitaine dans son club et qui a de bonnes stats. Ce peut être intéressant. Ce qui me réjouit, c'est la performance de Karim Cissé contre Grenoble. Il montre ke bout du nez, c'est bien. Bien sûr ce n'était qu'un match amical et sa prestation demande confirmation, mais il a vraiment montré de belles choses. Cela prouve que l'on sort encore des jeunes intéressants. Je suppose que Batlles va vouloir retester Cissé, et s'il confirme, j'espère qu'on lui laissera sa chance. C'est bien de voir qu'on a des jeunes talentueux sous la main. Bouchouari a été bon lors de la CAN U23. S'il trouve plus de régularité, il peut exploser. Moueffek, c'est pareil, s'il règle enfin ses soucis de blessures. C'est en tout cas un joueur à prolonger, surtout qu'il est du cru. Il porte le maillot depuis longtemps et on a besoin de retrouver une certaine identité. Il faut construire avec lui. Il a de grosses qualités. A chaque fois qu'il est sur le terrain, il répond présent. »

Podcast Men's Up Life