ASSE - L'oeil de Stéphane Testé : « Aux armes les Verts... ou aux larmes »

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

« Place à une trêve inédite et décalée, football business oblige, avec une Coupe du monde imbibée de pots de vin à défaut d’y trouver de l’alcool ou l’ivresse des sommets. Une trêve pour cicatriser nos plaies vertes ouvertes, une trêve pour laver les têtes, une trêve pour rafistoler un ballon dégonflé qui peine à rebondir. Sera-t-il regonflé à bloc, et nos têtes et nos espoirs avec, au moment de la reprise qui coïncidera avec la trêve…des confiseurs ? Qu’apportera le père Noël dans sa hotte ? Du sang neuf à une équipe sous perfusion et enfin enchainer des victoires et des points plutôt que les points de suture collectionnés depuis l’été ?

Mais pour que notre équipe ne soit plus une dinde recevant trop de marrons, que faut-il que le père Noël mette dans sa hotte et surtout, y aura-t-il assez de place dans celle-ci tant les besoins et les manques paraissent énormes ? Recruter et se renforcer sont deux choses différentes. On attend donc de vrais cadeaux, pas des gadgets. Des joueurs utiles et tout de suite opérationnels, pas des paris aléatoires à relancer comme lors de mercatos précédents. Pas des cadeaux qui une fois l’emballage ôté en guise d’illusion, s’avèrent décevants. Mais rappelons-nous qu’un père Noël n’est pas gratuit. Il n’y a plus de droit à l’erreur et ce mercato sonne comme la dernière chance ou l’ultimatum pour un entraineur dont je me réjouis qu’il ait été maintenu à son poste.

« C'est le Mercato de la survie »

Certes, sa responsabilité est engagée sur le recrutement estival qui s’avère décevant mais que j’avais trouvé prometteur quoique déséquilibré entre un empilement de défenseurs centraux et un manque d’attaquants. Et le résultat, c’est une défense qui est la plus perméable de ligue 2 et une attaque sur le podium. De ce paradoxe, le peuple vert attend des ajustements adéquats, pas du bricolage.

Si l’hiver n’est pas la saison du vert côté nature, espérons donc qu’un mercato actif, réfléchi et réussi nous permettra de reverdir et retrouver nos couleurs car au printemps il sera trop tard. Le vert de l’espoir n’a jamais autant mérité son nom pour que le ver du désespoir ne vienne pas nous lasser et nous ronger à nous tuer.

« Aux larmes »… non on ne s’y résigne pas. Le nouveau slogan officiel du club, vert et fier, ne peut se payer de mots : il doit se nourrir d’actes, et vite.

On ne tire pas sur une ambulance aux portes des urgences mais il est urgent justement et plus que pressant de réentendre la sirène de la victoire. De l’envie pour rester en vie en guise de moteur.

Mettons les bons chevaux dans ce dernier : c’est le Mercato de la survie. »

Stéphane TESTE