ASSE – La chronique de McPampille : « Le Mercato de Sainté, c'est le flou artistique »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

« Le Mercato démarre timidement à l'ASSE et cela donne un peu l'impression qu'on risque de vivre une nouvelle année de transition. Comme la saison dernière. On ne peut pas vraiment dire que ce soit très enflammant... En plus, les Verts ont laissé filer certains cadres. Je suis notamment déçu du départ de Romain Hamouma. Départ qui n'est pas encore sûr à 100% même si on ne prend pas vraiment le chemin d'une prolongation.

Même s'il est souvent blessé, c'est un peu dommage. On parle d'un joueur qui est au club depuis longtemps, qui est – ou était – la touche technique dans l'équipe actuelle. On n'a quand même pas beaucoup de grands joueurs. Pour moi, c'est dur de se passer de son talent. Le flou qui règne autour de Romain Hamouma est assez symbolique de ce Mercato décevant, inquiétant. Le recrutement n'avance pas trop, la vente du club n'avance pas trop... On est un peu dans un flou artistique. Malheureusement, c'est une mauvaise habitude à Saint-Etienne.

« Les jeunes ont beaucoup progressé mais est-ce que ce sera suffisant ? »

2020-21 a été une année difficile pour les supporters des Verts. Pour l'effectif de Claude Puel aussi un peu même si ça a été l'occasion pour les jeunes de prendre de l'expérience et de gagner en maturité. Je pense que les jeunes ont mûri et que la saison qui vient sera meilleure pour eux. Maintenant je suis quand même un peu contrairé par le départ de trop de cadres. L'an passé, s'il n'y avait pas eu quelques tauliers – peu nombreux dans l'effectif – le maintien aurait pu être difficile sur la fin. Autant j'apprécie l'idée qu'on fasse confiance aux jeunes du centre de formation pour bâtir l'ossature de l'équipe, autant j'estime qu'il faut quand même les accompagner. Ils ont beaucoup progressé mais est-ce que ce sera suffisant ?

« On est les rois du prêt à Sainté »

Pour moi, il y a quelques manques dans l'effectif dans l'ASSE. Quand je vois l'équipe de la saison dernière, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faille recruter un défenseur central et un numéro 9 qui marque des buts. Même s'il y a d'autres manques, ce sont les deux principaux chantiers. Cela fait trop longtemps qu'on n'a pas de buteur attitré. Il y a quelques années, je fondais beaucoup d'espoirs sur Charles Abi. Je trouve qu'il met quand même un peu de temps à confirmer.

Après, c'est quand même compliqué de trouver un numéro 9 sans argent. A part mettre le grappin sur une grosse surprise qui sort du National 1 ou du National 2 comme Jean-Philippe Krasso (dont je ne désespère pas qu'il perce), c'est difficile. Aujourd'hui, le moindre attaquant vaut très cher et tout le monde se jette dessus. Il faut tomber sur quelqu'un qui passe en dessous des radars... ou obtenir un joueur en prêt. Depuis plusieurs saisons maintenant, on est les rois du prêt à Sainté. On fait des Retsos, des Modeste et compagnie. Mais c'est toujours un gros risque. Soit on tombe sur des joueurs longtemps blessés, qui essaient de revenir et se blessent constamment. Soit on tombe sur des éléments qui ont tellement peu joué qu'ils n'arrivent pas à retrouver le rythme. Mener un Mercato sans argent, c'est vraiment très compliqué... »