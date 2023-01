ASSE : la nouvelle priorité du Mercato fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Un latéral gauche. Et des départs

« Après avoir recruté un gardien (Larsonneur) et un buteur (Charbonnier) qui étaient les deux grosses urgences au Mercato, l'ASSE doit désormais songer, à mon sens, à se renforcer sur les postes où elle a sciemment choisi de se dégarnir. En laissant filer Yvann Maçon au Paris FC et en écartant Gabriel Silva à six mois de la fin de son contrat, les Verts avaient fait la place pour accueillir Faouzi Ghoulam... Sauf que l'offre faite à l'Algérien était indigne et que l'intéressé a préféré filer à Angers pour s'entraîner.

Pour moi, la nouvelle urgence est de trouver un vrai latéral gauche. Même si Léo Pétrot fait plutôt des bons matchs dernièrement à ce poste, ce n'est pas celui de l'ancien Merlu. A gauche, si Laurent Batlles aspire à revenir un jour à un système de pistons, il aura besoin d'un autre profil, meilleur contre-attaquant. Plus qu'un patron de défense, un six ou un milieu créatif, c'est sur cette position que je mettrais ce qu'il reste du budget. S'il reste du budget évidemment.

Je pense aussi que, pour le bien-être du groupe et éviter les états d'âme, quelques départs sont également nécessaires. On ne peut pas avoir un groupe qui vit bien quand on ne dispute qu'un match par semaine et que tous les postes sont triplés. L'ASSE a beaucoup trop de défenseurs d'appoint actuellement. Certains comme Silva, Palencia, Sow ou Nadé doivent plier bagage. Idem au niveau des gardiens où il y a désormais beaucoup trop de monde. »

Alexandre CORBOZ

Un 6

« Un piston pour le côté gauche ne serait pas un luxe, je rejoins Alexandre là dessus, et je regrette que l'ASSE n'ait pas fait l'effort pour enrôler Faouzi Ghoulam, qui aurait été un vrai renfort. Mais je pense que Léo Pétrot peut faire le « taf » sur cette deuxième partie de saison, et la priorité, aujourd'hui, est plus selon moi d'aller chercher un milieu défensif. Je le déplore depuis le début de la saison : l'ASSE n'a pas de vrai n°6. Et elle le paye. Ses milieux ont tous des profils de relayeurs, que ce soit Bouchouari, Monconduit, Lobry ou Moueffek, voire Mouton. Tous de bons joueurs, mais qui joueraient dans leur meilleur rôle si un milieu défensif était là, derrière eux, devant la défense, pour les soulager. 20e défense de L2, l'ASSE a besoin d'un joueur dont la qualité première est de récupérer les ballons. Une sentinelle. Un râtisseur. Elle avait terminé son marché l'été dernier en allant chercher Thomas Monconduit, mais l'ancien Merlu n'a pas cette faculté à presser, à récupérer. J'enlèverais volontiers un des trois défenseurs centraux, dans le système de jeu favori de Laurent Batlles, afin d'ajouter un milieu défensif. L'équipe me paraitrait ainsi plus compacte et équilibrée, moins en difficulté à la perte du ballon. On l'a d'ailleurs vu ces derniers matches, avec Moueffek en 6. »

Laurent HESS