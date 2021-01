ASSE : la première recrue du mercato, c'est officiel !

Zapping But! Football Club ASSE : la saison 2019-2020 de Ryad Boudebouz à la loupe

L'ASSE vient tout juste de confirmer l'information. Avec un communiqué. "Ce mardi, Boubacar Fall (19 ans) s’est officiellement engagé avec l’ASSE jusqu'en 2023. Le gardien sénégalais, espoir du football africain, a été élu meilleur gardien du tournoi UFOA (Union des Fédérations ouest-africaines de football) U20 remporté en 2019 par la sélection du Sénégalais dont il était un titulaire indiscutable. L'année dernière, il s'est illustré lors de la Coupe Arabe 2020 qui a également vu la victoire des jeunes Sénégalais."

Voici la réaction du joueur. "Je suis d'autant plus heureux de signer à l'AS Saint-Étienne que ce club a déjà accueilli de grands joueurs sénégalais. Je suis fier de marcher sur les traces de Moustapha Bayal Sall que je connais et qui m'a dit beaucoup de bien de Saint-Étienne. J'espère être à la hauteur de la confiance du coach et des dirigeants. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que je poursuive ma progression."