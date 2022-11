ASSE : la priorité du Mercato fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Un numéro 6

« J'espère que l'ASSE ne fera pas la même erreur que l'hiver dernier et qu'elle privilégiera la qualité plutôt que la quantité, ce qui m'inquiète quand je vois qu'elle envisagerait de recruter cinq ou six nouveaux joueurs en janvier, soit la moitié d'une équipe. Quand on sait qu'en hiver, les bons coups sont plutôt rares, cela me laisse sceptique... J'aurais préféré que les Verts, plutôt que de prendre 7 joueurs en janvier dernier, ne recrute qu'un Bafé Gomis. Cet hiver, dans leur quête de maintien en L2, il me semble que le chaînon manquant, c'est un n°6.

Quand on n'a pas de vrai milieu défensif, il ne faut pas s'étonner d'avoir la plus mauvaise défense de L2

J'ai beau chercher mais je ne trouve pas de vrai n°6 dans l'effectif actuel de Laurent Batlles. Les milieux dit « défensifs » se nomment Bouchouari, Monconduit, Mouton, Moueffek, voire Lobry, et ce sont tous des 8, des relayeurs, plutôt que de vrais milieux à vocation défensive. Tous sont des joueurs qui aiment se projeter, qui sont meilleurs avec le ballon que sans le ballon. Ce sont de bons joueurs mais ce ne sont pas des « gratteurs » de ballons, comme pouvait l'être un Blaise Matuidi ou même un Mahdi Camara. Et ce profil là manque. Beaucoup. L'ASSE est beaucoup trop poreuse à la perte du ballon, sur les transitions. Ma conviction, c'est qu'il lui faut une sentinelle, un joueur que Batlles positionnera devant la défense, comme peut l'être un Victor Lekhal au Havre, un Mohamed Kaba à Valenciennes. Dans ce registre, en ayant regardé quelques matches de L2 ces derniers temps, j'ai apprécié les qualités de Balthazar Pierret, le joueur de QRM. Formé à Nice, ce jeune élément (22 ans) passé par Boulogne-sur-Mer et le Dinamo Bucarest, m'est apparu très costaud. Il est athlétique, n'est pas maladroit avec le ballon et semble avoir du caractère. Il va au charbon, il est aussi capable de marquer, et il ne doit pas coûter bien cher. Lui ou un autre, un bon n°6 permettrait en tout cas à l'ASSE d'avoir plus d'équilibre, de resserrer ses lignes. Il permettrait aux autres milieux d'être dans leur meilleur rôle, en relayeurs. Et il soulagerait un peu la défense, qui patît trop souvent de l'absence d'un premier rideau digne de ce nom, depuis le début de la saison. Quand on a la plus mauvaise défense de L2, il faut trouver moyen d'y remédier.»

Laurent HESS

Un piston, à gauche

« La question n'est pas évidente à répondre dans la mesure où, quand on regarde les résultats de l'ASSE, on se dit que les manques existent dans toutes les lignes, tant offensivement qu'offensivement. Maintenant puisqu'on a décidé de continuer avec Laurent Batlles et son système de jeu à trois défenseurs, il faut, à mon sens, recruter un piston gauche de bon niveau. Trop souvent depuis le début de saison, le coach des Verts a fait des essais Au début, on a eu le jeune Ayman Aïki, puis on y a vu Lenny Pintor et Mathieu Cafaro mais, la plupart du temps, ce fut quand même à Yvann Maçon de dépanner dans le secteur. Pour moi, il manque un bon gaucher, habile centreur, avec du volume physique et une capacité à bien défendre. Aujourd'hui, aucun joueur n'a tous les critères dans l'effectif ligérien.

Il faut un Ghoulam ou un Tabanou !

Pintor et Cafaro peuvent avoir de l'apport offensivement mais ils défendent tous les deux comme des attaquants. Maçon ? Je le préfère quand même à droite (puisqu'il est droitier), à son vrai poste. Gabriel Silva ? Le Brésilien est effectivement très fort dans les duels défensifs mais son apport et ses dédoublements offensifs sont inexistants. J'aimerais que l'ASSE mette la main sur un joueur dans le registre de Faouzi Ghoulam ou réussisse une reconversion comme Franck Tabanou à l'époque. Je ne sais pas si on sera en mesure de trouver des joueurs de cette qualité-là mais je pense que cela doit être une priorité de réfléchir sur ce poste. »

Alexandre CORBOZ