ASSE : la réintégration de Ruffier réclamée par les Verts en haut lieu !

L’ASSE est dans le dur. Après sept défaites consécutives, il semble compliqué pour les Verts de gratter encore plus bas après l’énième épisode lié au dossier Stéphane Ruffier. Selon L’Équipe, le gardien basque (34 ans) a encore été mis à pied et sera convoqué le 2 décembre à un entretien préalable suite à une nouvelle mise à pied.

L’acte d'insubordination de l’ancien portier de l’AS Monaco consisterait, selon L’Équipe, à « avoir quitté prématurément la séance d'entraînement » juste avant la fin d'une séance individuelle avec André Biancarelli. « Le premier aurait même confié au second son étonnement de le voir rester aussi en forme, alors qu'il se retrouve privé de compétition depuis plus de neuf mois », glisse le quotidien sportif dans son édition du jour.

« De nombreuses voix s'élèvent, même au plus haut niveau du club, pour demander le retour de Ruffier »

Le plus cocasse de cette histoire ? La supposée petite forme de Jessy Moulin, couplée à celle plus enviable de Ruffier, aurait fait réfléchir en haut lieu sur une éventuelle réintégration de ce dernier dans le groupe de Claude Puel ! « Moulin peine à confirmer son excellente prestation en finale de la Coupe de France, face au Paris-SG (0-1). Si bien que de nombreuses voix s'élèvent, même au plus haut niveau du club, pour demander le retour de Ruffier, peut-on lire dans L’Équipe. Cela n'arrivera pas. Histoire de couper court au débat, l'ASSE l'a de nouveau mis à pied à titre conservatoire, jeudi dernier. » Il s'en est fallu d'un cheveu...