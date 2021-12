ASSE : le cas Puel bientôt réglé, un buteur ciblé par le RC Lens dans les cartons de Dupraz ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Pascal Dupraz n’est pas encore arrivé sur le banc de l’ASSE que des premières pistes voient déjà le jour. Après Vitorino Hilton, un attaquant serait ainsi déjà dans le viseur des Vers au mercato hivernal : Jackson Muleka (Standard Liège, 22 ans, ). Selon le quotidien belge Le Soir, des contacts auraient déjà été établis pour une arrivée sous forme de prêt. Des clubs Qataris et turcs dont Kayserispor pistent également Muleka, déjà ciblé par le RC Lens au mercato d’hiver 2020.

Dupraz à Saint-Étienne dans l'après-midi

L’intéressé avait alors tapé dans l’œil des dirigeants du club artésien pour sa faculté à évoluer sur tout le front de l’attaque. Sa frappe de balle puissante est également un plus. La cote de Muleka est de 4 millions d’euros sur la plateforme Transfermarkt. L'Équipe annonce par ailleurs que le cas de Claude Puel devrait être réglé. Peut-être dès aujourd'hui, avec une résiliation à l'amiable et un chèque compris entre 1,5 et 1,8 M€ à la charge des Verts. Dupraz, lui, arrivera en train à Saint-Étienne dans l'après-midi et conserverait, comme But! l'a fait savoir plus tôt, Julien Sablé dans son staff.

L'#ASSE aurait coché le nom de l'attaquant Jackson Muleka (Standard Liège, 22 ans, 🇨🇩). Des contacts auraient déjà été établis pour une arrivée sous forme de prêt.



Des clubs Qataris 🇶🇦 et turcs dont #Kayserispor 🇹🇷 pistent également le joueur.



Via @lesoir pic.twitter.com/FW8X4pHQqT — Sainté Inside (@SainteInside) December 14, 2021