ASSE : le message d’adieu de Bajic aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Après avoir passé 15 ans sous les couleurs de l’ASSE, Stefan Bajic s’en est allé vers de nouvelles aventures. Barré par la concurrence, de Paul Bernardoni et Etienne Green, il rejoint Pau en tant que joker médical. Un départ qu’il a confirmé sur Instagram avec un joli message pour son club formateur et les supporters.

« 15 ans… Il est temps pour moi de prendre mon envol, de quitter ma maison et de découvrir d’autres horizons. J’emporte avec moi de nombreux souvenirs, de mes débuts en U7, en passant par le centre de formation et la victoire en Gambardella. Le passage en professionnel et mes débuts en Ligue 1 à 17 ans. Pendant tout ce temps j’ai grandi, que ce soit en tant que footballeur ou humainement, en passant par des hauts et des bas. Je remercie le club, ses staffs, ses éducateurs, et ses joueurs pour la confiance accordée. Les bénévoles pour leur bienveillance. Cela aura été un honneur pour moi d’honorer ces couleurs. Et un grand merci aux supporters pour votre soutien sans faille et pour vos nombreux messages durant ces dernières 48h. Cette ville et ce club auront toujours une place spéciale dans mon cœur. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et surtout que l’ASSE se maintienne en Ligue 1 ! », a écrit le portier de 20 ans.