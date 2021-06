ASSE, Leicester - Mercato : la bombe Fofana arrive en Espagne !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'information est donnée par deux médias au cours des dernières heures. Et elle concerne l'ancien défenseur de l'ASSE, Wesley Fofana, parti du Forez l'été dernier pour rejoindre le club anglais de Leicester.

De toute évidence, les performances de Fofana auraient tapé dans l'oeil de Carlo Ancelotti, alors à Everton et qui vient de rejoindre le Real Madrid. Selon the Daily Star, et Mundo Deportivo, Ancelotti aurait déjà coché le nom de l'ancien défenseur des Verts si Raphaël Varane quittait la maison madrilène.

Un an après avoir forcé son départ de l'ASSE, pour près de 35 millions d'euros, Fofana pourrait donc une fois encore engager un bras de fer avec sa direction si la proposition du Real était sérieuse. A suivre.

⚪️ Daily Star destaca que Ancelotti tiene muy claro que si se va a Varane, quiere a Wesley Fofana para el centro de la zaga del Real Madridhttps://t.co/qrf0Brrdf7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 28, 2021