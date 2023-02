ASSE : les 9 grands perdants du Mercato identifiés, la fin de saison s'annonce longue pour eux !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Etienne GREEN

14 buts concédés en 8 matches, deux expulsions... Etienne Green (22 ans) a vécu une première partie de saison catastrophique. Ecarté il y a un an au profit de Paul Bernardoni, il a vu Matthieu Dreyer lui prendre sa place cet automne et Gautier Larsonneur débarquer cet hiver. Le natif de Colchester a donc cherché une porte de sortie mais Valenciennes, à qui il a été proposé, a préféré miser sur Stefan Bajic. Ses autres pistes étant restées vaines, il s'apprête à vivre une deuxième partie de saison loin des terrains.



Matthieu DREYER

L'an Merlu n'a pas su profiter des déboires d'Etienne Green lors de la première partie de saison pour s'installer dans les buts. Il n'a plus joué depuis un match catastrophique à Annecy (1-2) fin décembre. Montré du doigt pour sa prestation en Haute-Savoie mais aussi pour être revenu en retard de ses vacances, il est, commer Green, derrière Gautier Larsonneur et Boubacar Fall dans la nouvelle hiérarchie de Laurent Batlles.

Jimmy GIRAUDON

Jimmy Giraudon devait avoir un rôle de choix dans la défense de l'ASSE, comme il l'avait eu à Troyes lors du titre de champion de L2 de l'ESTAC, ily a deux saisons. Mais le défenseur est complètement passé à côté de sa première partie de saison. Expulsé lors du dernier match post Coupe du monde contre Rodez (0-2), après avoir collectionné les avertissements, il n'est plus réapparu depuis son entrée en toute fin de match contre Sochaux (2-3), le temps d'encaisser un but synonyme de défaite. Au fond du banc alors qu'Anthony Briançon était blessé et que Mateo Pavlovic n'était pas encore opérationnel, il est sorti du groupe à Nîmes. Et risque de ne pas le revoir de sitôt. Le club avait même inscrit son nom dans la liste des joueurs qu'il cherchait à faire partir cet hiver.

Mickaël NADE

Meilleur défenseur stéphanois la saison dernière après un prêt à QRM (N1), Mickaël Nadé s'est vite rendu compte de la confiance limitée de Batlles envers lui. Avec les arrivées de Giraudon, Briançon et Léo Pétrot, cet été, il a glissé vers le banc et n'en est sorti que pour jouer les utilités. Le club a cherché à se séparer de lui cet hiver mais il n'a pas trouvé preneur. Le banc l'attend sur cette fin de saison. Au mieux.



Anas NAMRI

A 21 ans, le jeune franco-marocain avait réussi des débuts victorieux en équipe première à Amiens (1-0), au poste de piston droit. Mais il a vite montré ses limites par la suite. Buteur contre son camp contre Rodez (0-2), il n'est plus réapparu depuis une dernière prestation catastrophique à Annecy (1-2). Avec l'arrivée de Dennis Appiah, il est barré. Il devrait évoluer avec la réserve cette fin de saison.

Louis MOUTON

Révélation de la préparation estivale, le jeune milieu de terrain avait su se faire une place dans la rotation de Batlles. Il a même été l'une des rares satisfactions du début de saison. Mais depuis le changement d'année, ses apparitions se font rares. Il a retrouvé le groupe à Nîmes grâce à l'indisponibilité d'Aimen Moueffek, mais depuis que ce dernier est en mesure de jouer, le Veauchois n'a quasiment plus de temps de jeu. Et l'arrivée cet hiver de Lamine Fomba ne devrait pas arranger ses affaires.

Dylan CHAMBOST

Champion de L2 avec Troyes, Dylan Chambost avait incité Batlles a le faire revenir chez les Verts cet été. Mais après des débuts prometteurs, le gaucher, qui avait séduit par sa vista et sa qualité de passe, n'a pas confirmé. Trop léger, pas assez impliqué deéfensivement, il a fini par glisser vers le banc. Batlles aura pourtant beaucoup insisté, lui confiant même le brassard en cours de match, contre Caen (1-1). Un rôle de remplaçant l'attend, même si la blessure de Gaëtan Charbonnier pourrait lui ouvrir une fenêtre, en soutien de Jean-Philippe Krasso.

Lenny PINTOR

Egalement passé par Troyes, Lenny Pintor, qui n'avait disputé que 3 matches avec la réserve, la saison dernière à Lyon, n'a inscrit qu'un but sous le maillot vert, sur penalty, à Pau (1-1), depuis son arrivée à l'ASSE. Ses apparitions sont de plus en plus rares. Sa dernière titularisation date du 26 décembre dernier, à Annecy (1-2), et ses entrées en jeu n'ont pas été très convaincantes. Sorti du groupe lors de la réception de Dijon (2-0), il était de retour pour le déplacement à Nîmes, lundi, profitant de l'absence de Charbonnier. Mais son temps de jeu risque de rester limité.