ASSE : les deux priorités de Puel en attaque partent en fumée !

Les supporters de l’ASSE commencent à trépigner d’impatience. Quand le mercato des Verts sera-t-il lancé ? Avec le LOSC, les Verts sont en effet la seule équipe de L1 à ne pas avoir lancer son recrutement estival et cela commence à être un peu préoccupant.

Ce ne sont pas les dernières nouvelles du jour qui vont rassurer tout ce petit monde. Piste des Verts cet été, Sandro Kulenovic serait en passe d’accepter finalement une offre de Nottingham Forrest. MSV Foot relaye cette information en ajoutant que les dirigeants font pression pour faire signer l’attaquant croate en Angleterre. L’autre mauvaise nouvelle vient de Caleb Ekuban.

Selon Nicolo, l’attaquant de Trabzonspor serait tout proche de signer au Genoa ! « Le Genoa a offert un contrat à Ekuban jusqu’en 2025, assure le spécialiste des transferts sur Twitter. Les négociations sont bien avancées avec les Rossoblu, qui ont proposé 2,2 millions d’euros à Trabzonspor. » Heureusement pour les Verts, reste la piste Arnaud Kalimuendo... mais pour combien de temps encore ?

