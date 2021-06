ASSE : les nommés pour les trophées de la saison des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

À l’issue de chaque exercice, l’AS Saint-Étienne élit son meilleur joueur, son meilleur espoir et le plus beau but de la saison. Qui succédera à Denis Bouanga, élu meilleur Vert il y a un an, et Wesley Fofana, désigné meilleur espoir ? Alors que la clôture des votes est ce lundi à minuit, découvrez les nommés pour la saison 2020-2021.

Meilleur joueur

Denis Bouanga

Mahdi Camara

Mathieu Debuchy

Romain Hamouma

Wahbi Khazri

Harold Moukoudi

Yvan Neyou

🏆 #TrophéesASSE



‼️ 𝐂𝐥𝐨̂𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐨𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐝𝐢 𝐚̀ 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐢𝐭



🔝 Meilleur joueur

👨‍🎓 Meilleur Espoir

⚽️ Plus beau but



⏱ Moins de 48 heures pour voter 👉 https://t.co/J55fZPnYCD pic.twitter.com/HFuh9za6Ch — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 6, 2021

Meilleur espoir

Adil Aouchiche

Lucas Gourna-Douath

Etienne Green

Aïmen Moueffek

Plus beau but