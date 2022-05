ASSE : les Verts proches d'être vendus, les deux offres de Blitzer révélées !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si l'ASSE joue sa survie en Ligue 1 sur deux matchs ce jeudi et dimanche contre l'AJ Auxerre, les Verts jouent un autre match pour leur avenir en coulisses. En effet, d'après L'Equipe, il est fort probable que l'Américain David Blitzer (52 ans), actionnaire de nombreux clubs de sport dont Crystal Palace, ne prenne le contrôle du club dans les prochaine semaine.

Une offre L1 à 100 M€, une offre L2 à 80 M€ moins valorisante pour les présidents !

Le quotidien dévoile même le contenu des deux offres de l'homme d'affaires du New Jersey, qui a prévu de corbeille de la mariée dans l'éventualité d'un maintien ou d'une descente. Si Saint-Etienne s'en sort face à Auxerre alors l'offre de la société Bolt Football Holding sera de 100 M€. Elle comprendra le rachat des parts de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer pour 38 M€, le rachat des dettes de la saison (estimées à 30 M€) et la couverture totale du prêt garanti par l'Etat. Le reste sera à investir dans le club, qui disposera d'un peu plus de moyens dans tous les cas grâce au travail structurel entrepris depuis deux ans avec un nouvel allègement de la masse salariale de 18 M€ grâce aux 14 fins de contrat.

Dans le scénario B où les Verts plongeaient en Ligue 2, l'offre financière de l'ASSE serait ramenée à 80 M€ avec seulement 19 M€ à se partager entre Caïazzo et Romeyer. Une offre que les deux co-présidents ne seraient pas forcément enclin à accepter...

Alexandre Corboz

Rédacteur