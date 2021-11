ASSE : les Verts se trouvent un nouveau partenaire, une recrue en approche !

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Après avoir fait venir deux joueurs (Boubacar Fall et El Hadji Dieye) en provenance du pôle espoir sénégalais de Guédiawaye, l'ASSE va officialiser son partenariat avec l'académie africaine. En effet, selon l'Agence de Presse du Sénégal (APS), la signature de cette convention est prévue pour le 12 novembre prochain, pendant la trêve internationale.

D'après le président des Espoirs de Guédiawaye Maguette Wade, ce partenariat devrait être signé pour une durée de cinq ans minimum et sera assorti d'au moins un autre mouvement vers le Forez : l'arrivée du jeune Ibrahima Dabo, attendu « dans quelques jours » dans le Forez.

Un peu moins d'une décennie après les relatifs fiasco de Yeggo et de Matourkou, l'ASSE s'ouvre à nouveau à l'Afrique. En espérant des partenariats un peu mieux pensés et gagnant-gagnant cette fois-ci...

ASSE - Guédiawaye, un deal gagnant-gagnant ?

Les Verts vont récupérer un troisième joueur en provenance de Guédiawaye après Boubacar Fall et El Hadji Dieye : Ibrahima Dabo. Entre l'ASSE et l'académie sénégalaise, des passerelles sont en train apparaître et seront officialisées mi-novembre.