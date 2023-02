ASSE : les vraies raisons de la mise à l'écart de Bakayoko au Puy

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Sale période pour Abdoulaye Bakayoko... Le début d'année 2023 est très difficile pour le jeune défenseur de l'ASSE. Poussé vers la sortie par Laurent Batlles, il a été prêté au Puy, en N1, où il vient d'être écarté par Roland Vieira, le coach ponot, qui s'en est expliqué en conférence de presse. « Il est désormais à disposition de la réserve, je pense jusqu'à la fin de saison. Il faut respecter le club et le groupe. Je demande beaucoup aux joueurs, je suis très exigeant avec eux et s’il y en a un qui ne rentre pas là-dedans, je préfère ne pas travailler avec. C’est du gâchis. Je sais que ces situations sont difficiles. Mais, par exemple, Max Rivera l’a vécue, il est arrivé avec plein d'enthousiasme et la volonté de faire des choses. Si Abdoulaye n’avait pas envie de venir au Puy, il valait mieux dire non que subir les choses. On est inférieur à Saint-Étienne mais on est respectable dans notre projet. Les joueurs du vestiaire sont respectables, le staff et le président aussi. »

Retard, oubli, la totale !

Une mise au point sans concession. Et une mise à l'écart sur laquelle revient L'Eveil de la Haute-Loire en apportant quelques précisions. Selon le média, il y a eu « un manque d'implication dès son arrivée. Entre oubli de chaussures au premier entraînement et retard au suivant, les débuts de l'aventure en Haute-Loire pour le défenseur formé à l'ASSE étaient loin d'être prometteurs. Pas dans le groupe pour le match face à Cholet, Abdoulaye Bakayoko est entré en jeu la semaine suivante contre Châteauroux, le temps pour lui d'être fautif sur le troisième but de La Berrichonne. » Puis de ne pas se rendre au match de la réserve, avec qui il était convoqué, à en croire ce qu'a confié Vieira au média. Pas très glorieux, tout ça ! Ni pour le joueur, ni pour l'image de l'ASSE et de sa formation...