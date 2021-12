ASSE : Lomakin aurait fixé une seule condition au rachat des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

L’ASSE a tout intérêt à rattraper le temps perdu dimanche en recevant le Stade Rennais à Geoffroy-Guichard (13h). Une semaine après avoir subi la loi du PSG et ses stars (1-3), les Verts se sont depuis inclinés à Brest (0-1) et ne viseront rien d’autre que les trois points. L’avenir du club en dépendra à plus d'un titre.

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que Sergei Lomakin est bel et bien intéressé par le rachat de l’ASSE et aucun doute ne plane sur sa puissance financière « contrairement à l’origine véritable des fonds et la réelle compétence du staff de TSI à gérer un club de la dimension de l’ASSE. »

« À ce stade, les négociations se poursuivent. Elles avanceraient sur la base d’un rachat conditionné au maintien des Verts en Ligue 1 », précise le quotidien sportif. Selon nos informations, Lomakin aurait déjà formulé son offre aux dirigeants de l'ASSE.

