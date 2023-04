ASSE, OM, LOSC, FC Nantes - Mercato : Bouanga a déjà envie de rentrer en Europe !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Denis Bouanga est nostalgique. Champions de MLS en titre et auteur de 6 buts en 7 matches officiels joués cette saison avec le Los Angeles FC, le milieu offensif de 28 ans a récemment évoqué son expérience à l’ASSE, qu’il a quittée avec une relégation en Ligue 2 l’été dernier.

« J’ai laissé Saint-Etienne en deuxième division, j’y pense toujours, a-t-il affirmé ce week-end sur RMC Sport. Ce n’est pas dans ma nature de faire descendre une équipe telle que l’AS Saint-Etienne. Je me sentais vraiment bien là-bas, c’est pour cela que j’y suis resté trois ans malgré des opportunités. Je voulais vraiment oublier cette descente, j’étais touché pour la ville qui pue le football, pour les supporters. Je comprends ces supporters qui voulaient des explications, parfois plus que des explications et ça pouvait devenir dangereux. »

S’il se plaît en Californie, le milieu offensif de 28 ans ne serait pas contre un retour en Europe, où sa famille lui manque. « L'Europe me manque. Je pense que j'ai encore les capacités de jouer dans une équipe européenne et montrer ma force », a expliqué Bouanga sans donner de détails sur ses envies. Avant son départ en MLS, l'OM, le LOSC et le FC Nantes étaient intéressés par son profil en Ligue 1.