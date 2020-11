ASSE, LOSC - Mercato : Cabaye a trouvé un point de chute ! 

Parti libre de l'AS Saint-Etienne à l'issue de son contrat cet été, Yohan Cabaye (34 ans) n'a toujours pas retrouvé de nouveau point de chute. Effet de la crise économique lié à la Covid-19 ou déception après son ultime saison chez les Verts ? Toujours est-il que le marché français a complètement boudé l'ancien Lillois et Parisien.

Pour autant, il n'est pas dit que le milieu de terrain attende janvier pour se relancer. Libre et en capacité de signer où il le veut et quand il le souhaite, Yohan Cabaye discuterait pour rejoindre un club de Serie B italienne.

Selon le journaliste Nicola Schira, qui a révélé l'information sur son compte Twitter, Cabaye serait en négociations d'un contrat de deux ans avec l'ambitieuse Reggina, qui a déjà fait venir Jérémy Menez et German Denis cet été. A suivre donc...

