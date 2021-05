ASSE, LOSC - Mercato : Caiazzo a failli arracher Galtier aux Dogues !

Ce soir, Christophe Galtier voit son passé et son présent s'affronter dans ce qui pourrait être le match du plus grand exploit de sa carrière. En effet, si son LOSC bat l'AS Saint-Etienne alors que le PSG ne parvient pas à s'imposer face au Stade de Reims au Parc des Princes, les Dogues seront sacrés champions de France. Les Verts, Galtier y a lancé sa carrière d'entraîneur en chef entre 2009 et 2017. Et il a failli y revenir quelques mois après son départ, comme le révèle Le Parisien dans son édition du jour !

Ça s'est passé un mois avant qu'il ne signe au LOSC

Le quotidien régional révèle : "L'aventure lilloise, Galtier n'a failli jamais la connaître. En novembre 2017, un mois avant de signer dans le Nord, "Galette" avait accepté un retour au bercail lors d'un dîner chez Bernard Caiazzo alors que son successeur stéphanois Oscar Garcia enchaînait les défaites. Le choix s'était finalement porté sur Julien Sablé".

Novembre 2017, le 5 plus précisément, c'est effectivement le funeste derby perdu 0-5 ayant conduit à la démission d'Oscar Garcia. L'ASSE avait finalement opté pour Julien Sablé en lui adjoignant Jean-Louis Gasset comme assistant avant d'inverser les rôles. Christophe Galtier, lui, a pris les commandes du LOSC le 22 décembre de cette année-là. Les Dogues étaient alors aussi mal que les Verts au classement. Trois ans et demi plus tard, les choses ont bien changé… mais d'un côté seulement.