ASSE, LOSC - Mercato : coup de théâtre pour Loïc Rémy !

Loïc Rémy n’est plus à un club près. Véritable globe-trotter du football, l’attaquant de 35 ans va découvrir une nouvelle formation et s’est engagé hier soir avec Adana Demirspor (3e) jusqu'à la fin de la saison.

À 35 ans, l’ex buteur du LOSC, de l’OL et de l’OM (pour ne citer qu’eux) quitte donc Rizespor et va retrouver deux autres anciens pensionnaires de Ligue 1 : Mario Balotelli et Younès Belhanda. Pour mémoire, l’ASSE s’est intéressée à Rémy en fin de mercato hivernal mais Rizespor a fait des difficultés pour casser son contrat.

Les Verts ont donc engagé Enzo Crivelli dans la foulée, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux arrivant néanmoins dans le Forez blessé aux adducteurs.