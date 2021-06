ASSE, LOSC - Mercato : Galtier a fait décamper un goleador en feu

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Christophe Galtier est loué à juste titre par la plupart des observateurs pour son professionnalisme. L’entraîneur du LOSC serait même le meilleur technicien français à l’heure actuelle. Si son titre de champion de France le mois dernier vient valider cette théorie, ses belles années sur le banc de l’ASSE plaident également en sa faveur.

Certains de ses anciens joueurs pourraient toutefois avoir une opinion divergente. Arrivé chez les Verts en 2009 en provenance de San Lorenzo, Gonzalo Bergessio (36 ans) pourrait appartenir à cette catégorie puisqu’il n’a guère pu s’exprimer avec Galtier avant son prêt puis son départ à Catane en 2011.

« Galtier avait pris l’équipe et cherchait le bon équilibre »

« Je n’ai pas pu bien m’exprimer sur le terrain, j’ai parfois manqué de réussite. C’était une période compliquée. Le coach Galtier avait pris l’équipe en main peu de temps avant. Il cherchait le bon équilibre pour l’effectif, analyse le buteur argentin dans Le Progrès. Je ne suis resté que 18 mois mais j’ai apprécié les valeurs qui transpirent à l’ASSE comme à travers la population. Je crois que je ne rentre plus dans les standards de l’ASSE, ni de la MLS qui préfère former des jeunes. À bientôt 37 ans, je ne suis plus aussi attractif. » Cette saison, Bergessio semble pourtant en feu après avoir inscrit 4 buts en 6 matches sous le maillot du Nacional.

