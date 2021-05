ASSE, LOSC - Mercato : Hamouma dans les valises de Galtier ?

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à l'OM

Le dossier Romain Hamouma commence à se réchauffer. Comme évoqué hier puis en fin de matinée, des clubs de L1 mais aussi un club étranger se sont renseignés sur son profil. Si L’Équipe ne donne pas l’identité des formations en question, on peut y lire que « des clubs du sud de la France » veulent toujours Hamouma, conscients qu’il s’agit du Stéphanois le plus efficace au XXIe siècle (60 buts et 47 passes décisives en 297 matches).

Mohamed Toubache-Ter, dans la foulée, a dévoilé une piste plus que sérieuse : l’OGC Nice ! « Nice désire Romain Hamouma ! Les échanges sont plutôt positifs. Nice aimerait bénéficier de son expérience pour encadrer la jeunesse niçoise », a glissé l’insider sur Twitter.

Hamouma et Galtier réunis à Nice ?

Aux dernières nouvelles, le club azuréen fait aussi le forcing pour attirer Christophe Galtier dans ses filets à l’intersaison. Si Naples et Southampton sont aussi sur les rangs, France Football avance que l’actuel coach du LOSC pourrait être tenté de rejoindre son sud natal avec un salaire multiplié par deux et un vrai poids dans le recrutement.