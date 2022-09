ASSE, LOSC - Mercato : Perrin annonce d'autres pistes que Lihadji et garde la porte ouverte à un départ d'Abi

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Avant le match entre Pau et l'AS Saint-Etienne, comptant pour la septième journée de Ligue 2, Loïc Perrin s'est exprimé pour France Bleu Saint-Etienne Loire. Le coordinateur sportif des Verts a de nouveau confié que l'ASSE pourrait recruter un joker.

"Il y a d'autres pistes que Lihadji"

"On se laisse la possibilité de faire un joker, comme tous les clubs. Ce n'est pas une obligation. On se laisse la possibilité d'en faire un. Si on le fait ce sera un joueur au profil offensif", a déclaré Loïc Perrin avant de faire le point sur la piste menant à l'ailier droit du LOSC, Isaac Lihadji, et sur le possible départ de Charles Abi.

"Isaac Lihadji ? Ça a été dans les tuyaux dans les derniers instants du mercato, on ne sait pas si c'est valable encore aujourd'hui. On est moins pressé, on va faire le point avec le coach. Il y a d'autres pistes qu'Isaac Lihadji. Charles Abi a eu des possibilités, il a voulu partir puis il est revenu sur sa position. Il a eu un mercato compliqué, on lui laisse un peu de temps. S'il le mérite, il réintégrera l'effectif. On lui a dit qu'il pouvait trouver un nouveau projet, parce qu'on a recruté offensivement. Ce sera sa décision. On a forcé aucun joueur à partir. On va voir, il y a encore des mercatos ouverts."

Fabien Chorlet

Rédacteur