ASSE, LOSC - Mercato : un international belge s'offre à la Ligue 1 et aux Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Plus de dx ans, déjà, qu'il a quitté la Ligue 1. Multipliant, par la suite, les expériences à travers l'Europe, notamment à Everton et à l'Olympiakos. On parle ici de l'ancien attaquant du LOSC et de l'ASSE, Kevin Mirallas, aujourd'hui libre de tout contrat après une savons en Turquie à Ganziantep. L'international belge était ce jour l'invité de BeIN Sport et a fait le point sur son avenir. De toute évidence, un retour en Ligue 1 ne serait pas pour lui déplaire.

Propos retranscrits par le site poteauxcarrés. "Un retour en France n'est pas à exclure. J'ai de belles pistes en France. Il y a de très bons clubs. Je connais bien ce championnat, je le suis toujours." Avant de faire un appel du pied à Claude Puel, qu'il a connu à Lille. "A Saint-Etienne, même si ça s'est mal terminé, ça reste une superbe aventure. C'est un club que je porte énormément en moi car c'est un club prestigieux. En plus il y a Claude Puel, une personne que je connais bien. C'est lui qui me ferait retourner là-bas et le fait qu'il y a quelque chose d'inachevé."

📺 #SalonVIP



🇧🇪🎙 Kevin Mirallas sur son avenir : "J'attends la bonne offre, le bon projet. Je ferais un choix pour ma famille !" pic.twitter.com/iJbmnPcPqA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2021