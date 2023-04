ASSE, LOSC, OM, FC Nantes - Mercato : un prétendant de L1 relance Bouanga !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Denis Bouanga a déjà des envies de retour. Champions de MLS en titre et auteur de 6 buts en 7 matches cette saison avec le Los Angeles FC, le milieu offensif de 28 ans a avoué hier soir qu’il était nostalgique de l’Europe même s’il semble se plaire en Californie.

« L'Europe me manque. Je pense que j'ai encore les capacités de jouer dans une équipe européenne et montrer ma force », a expliqué Bouanga sans donner de détails sur ses envies. Avant son départ en MLS, l'OM, le LOSC et le FC Nantes étaient intéressés par son profil en Ligue 1.

Et c’est l’un de ses anciens prétendants qui serait toujours à l’affût pour une arrivée au mercato estival : le LOSC ! « À ceux qui lançaient ‘il vit sa meilleure vie à Los Angeles, jamais il voudra revenir en Europe’ Oui, Lille est dans la course », a révélé l’insider hier soir Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.