ASSE - Mercato : Loïc Perrin fonde de gros espoirs sur une recrue des Verts, Dupraz déjà épaté

En marge de la présentation officielle d'Eliaquim Mangala, vendredi dernier à L'Etrat, Loïc Perrin a dit tout le bien qu'il pensait du défenseur central. « On s'est connus à la préparation de la Coupe du monde 2014, a-t-il rappelé. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus mais je savais qu'il était libre. Il y a eu une prise de contacts début janvier et ça s'est accéléré. Elia va apporter au delà du terrain. Quand un Mangala entre dans le vestiaire, cela donne de la confiance à tout le monde. Il va montrer ce qu'elle le haut niveau. C'est important de bien encadrer les jeunes. Il va leur apporter de la sérénité. »

Dupraz impressionné par le physique de Mangala

Interrogé sur la forme physique d'Eliaquim Mangala, Pascal Dupraz, lui a eu cette réponse... « Il était encore un peu juste pour jouer en Coupe de France. C'est lui qui a dit qu'il préférait débuter un peu plus tard. C'était une volonté de sa part. Il ne se sentait pas tout à fait prêt alors on a décidé de la réathlétiser encore un peu. Mais depuis qu'il est là, je peux constater sa condition. Il n'est pas du tout hors de forme. Ou alors si c'est le cas, je me demande comment il doit être quand il est « fit » ! »