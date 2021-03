ASSE - Mercato : une étrange rumeur arrive de Turquie

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

L'information est donnée par le média belge, Voetbalniews, et reprise par le site de supporters des Verts, Poteaux Carrés. Ainsi, le milieu de terrain et franco-marocain, Rayane Aabid, qui a notamment évolué à Amiens et au Paris FC, serait dans le viseur de la cellule recrutement de l'ASSE.

Information tout de même étonnante, et assez peu crédible, au vu de l'âge du joueur (29 ans) et du poste, milieu de terrain, secteur du jeu où Claude Puel a souvent l'embarras du choix. Rayane Aabid, libre de tout contrat en fin de saison, évolue cette saison en Turquie, à Hatayspor, et serait également dans le viseur d'Anderlecht et de Galataray.

A suivre...