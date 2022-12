ASSE - Mercato : 12 recrues cet été mais combien de vrais renforts ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Forcément, si l'ASSE est 20e de L2 après 15 journées alors qu'elle a renouvelé la quasi totalité de son effectif cet été, c'est que son Mercato n'est pas une réussite... Les Verts ont pourtant recruté des joueurs intéressants au milieu, mais l'absence d'un numéro 6 les pénalisent. Défensivement, ses trois recrues (Briançon, Giraudon, Pétrot) n'arrivent pas à tenir la baraque. Dans les buts, Dreyer a pris la place de Green sans convaincre pour autant. Les pistons (Cafaro, Pintor, Namri) ne se sont pas imposés et devant, le seul attaquant recruté, Wadji, a soufflé le chaud et le froid, avec une complémentarité qui tarde à se mettre en place avec Krasso. 12 recrues donc, mais combien de vrais renforts au final ?

Pas de leaders, trop de joueurs du même profil et encore de gros manques

Laurent Batlles, Loïc Perrin, Jean-François Soucasse et Samuel Rustem avaient beaucoup insisté cet été sur l'importance de l'état d'esprit à leurs yeux, mais Batlles a pointé à plusieurs reprises l'état d'esprit défaillant de son équipe. Une équipe « sans âme », entend-on souvent, où les joueurs d'expérience n'ont pas vraiment su assurer le leadership. On pourra s'étonner que l'ASSE ait autant recruté en défense centrale, ce qui a mis sur la touche plusieurs jeunes du cru (Sow, Nadé, Bakayoko), qu'elle ait recruté plusieurs milieux du même profil mais pas de vrai n°6, qu'elle n'ait recruté qu'1 seul attaquant, qui de plus est arrivé en toute fin de Mercato, ou encore qu'elle envisage de recruter un ou deux pistons cet hiver alors que ce poste est à la base du système de jeu privilégié par Batlles.