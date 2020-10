ASSE – Mercato : 29 joueurs poussés dehors par Puel en un an, une purge sans précédent !

L'ASSE a compté jusqu'à 51 joueurs sous contrat professionnel la saison passée. Mais depuis l'arrivée de Claude Puel à l'automne dernier, cet effectif font comme neige au soleil. On compte aujourd'hui 29 joueurs à avoir quitté le navire depuis l'arrivée de Puel à la barre.

Beric premier de cordée

Le premier d'entre eux avait été Robert Beric, en janvier dernier. Le Slovène s'était vu montrer la porte de sortie et il avait pris la direction de Chicago, où il a inscrit 9 buts en MLS depuis son arrivée. L'attaquant réserviste Samy Baghdadi avait également quitté le Forez pour rejoindre Grasse. Dans le même temps, deux joueurs avaient débarqué de National : Yvann Maçon (Dunkerque) et Kleeveyns Hérelle (Avranches), qui ne sera resté que quatre mois avec la réserve, où il était sous contrat professionnel. Sur les 30 joueurs qui ont quitté l'ASSE depuis le début de l'ère Puel, seuls 4 éléments n'étaient pas sous contrat pro : les vainqueurs de la Coupe Gambardella 2019 Nathan Crémillieux (sans club), Jordan Halaimia (sans club), Mathis Mezaber (Andrézieux) et Zakaria Bengueddoudj (Saint-Priest), non conservés à l'issue de leur formation.

Seuls 5 joueurs ne sont pas partis libres

Egalement en fin de contrat, Loïc Perrin a pris sa retraite, Léo Lacroix est toujours sans club, comme Yohan Cabaye, Oussama Tannane a rejoint le Vitesse Arnhem où il avait été prêté l'an dernier et Théo Vermot a signé à Orléans (National). L'ASSE a libéré Yann M'Vila de son contrat pour lui permettre de signer libre à l'Olympiakos. Idem pour Loïs Diony à Angers et pour le jeune portier Alexis Guendouz à l'USM Alger. Les Verts ont aussi prêté plusieurs joueurs qui n'entraient pas dans les plans de Puel : Sergi Palencia à Leganes, Alexandros Katranis à Hatayspor, Assane Diousse à Ankaraspor, Mickaël Nadé à Quevilly-Rouen, Lamine Ghezali au SC Lyon.

Arrivés l'été dernier pour renforcer la réserve, Aboubacar Kouyaté (sans club) et Luis Sanchez (America Cali) ne sont restés qu'un an. Après avoir signé un premier contrat pro d'un an en 2019, les milieux Alexandre Valbon (GOAL Lyon) et Cyril Martin-Pichon (Bourgoin) n'ont pas été conservés eux non plus. L'ASSE n'a pas souhaité réintégrer Kenny Rocha Santos (Nancy) alors qu'elle en avait la possibilité après avoir cédé le milieu capverdien à l'ASNL pour une saison à l'été 2019. Enfin, les Verts ont fini leur Mercato en transférant Wesley Fofana à Leicester (pour 35 M€ + 5 M€ de bonus, vente record du club), après avoir transféré Franck Honorat à Brest (5 M€), Vagner Dias Gonçalves à Metz (3 M€) et Makhtar Gueye à Odense (1 M€). Avec la vente de Beric à Chicago (1 M€), les 5 joueurs transférés auront rapporté, en tout, 45 M€, sans compter les 5 M€ de bonus de la vente de Fofana.