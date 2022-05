ASSE - Mercato : 3 joueurs de Ligue 2 dans le viseur des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Avec 21 joueurs en fin de contrat chez les pros, l'ASSE s'apprête à renouveler considérablement son effectif cette intersaison. Si l'incertitude demeure sur la division dans laquelle va opérer le club, et sur la composition du staff technique, Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts, est déjà à pied d'oeuvre pour préparer le prochain Mercato. L'ancien capitaine de l'ASSE a débuté son chantier d'été en recomposant la cellule de recrutement. Son responsable, Jean-Luc Buisine, a quitté le club, poussé vers la sortie en raison de son manque d'implication et de réseaux. L'ancien lillois, venu à la demande du duo Puel-Thuilot, était très contesté en interne depuis plusieurs mois. Pour renforcer l'équipe de recruteurs, Perrin a fait appel à Araujo Ilan, de retour au club, et d'autres scouts devraient intégrer la cellule.

Ndiaye et Benhraou ont été supervisés

Selon les informations du site ActuSainté (acs), Ilan s'est rendu à Sochaux dernièrement afin de superviser Rassoul Ndiaye, le jeune milieu de terrain sochalien. A 20 ans, le Franco-sénégalais est devenu titulaire chez les Lionceaux depuis cet hiver et il réalise une belle saison. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, il a été élu meilleur joueur sochalien du mois de mars. Sous contrat jusqu'en 2024, le natif de Besançon aurait tapé dans l'oeil de plusieurs autres écuries de L1. Toujours en L2, l'ASSE prospecte également du côté de Nîmes. On le sait : Zinedine Ferhat est suivi de longue date par le club forézien. A 29 ans, le milieu offensif algérien est en fin de contrat chez les Crocos. En conflit avec son club, il réalise une piètre saison, avec aucun but, aucune passe décisive en 14 matches de L2 disputés, ce qui pourrait constituer un frein pour l'ASSE. En revanche, les dirigeants stéphanois apprécieraient beaucoup le profil de son coéquipier Yassine Benrahou. C'est lui qui aurait motivé la présence d'Ilan aux Costières récemment. Formé à Bordeaux, Benrahou (23 ans) compile 12 buts et 8 passes décisives cette saison avec Nîmes, où il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Une saison bien plus aboutie que la précédente, puisqu'il était resté muet en 23 matches de L1 (0 but, 0 passe décisive)...

Pour résumer L'ASSE prospecte en L2 pour faire son prochain marché, et notamment du côté de Nîmes et de Sochaux. Le club forézien a un oeil sur Rassoul Ndiaye, Yassine Benrahou et sur Zinedine Ferhat, un joueur qu'il piste de longue date...

Laurent HESS

Rédacteur