ASSE - Mercato : 3 pistes en moins pour Denis Bouanga !

Sous contrat jusqu'en 2023, Denis Bouanga ne devrait pas rester encore deux ans à l'ASSE. Toujours engagés dans une politique d'austérité, les Verts verraient d'un bon œil le départ de l'attaquant gabonais, l'un de leurs rares joueurs bankables. Le petit souci, c'est que les trois pistes étrangères de l'ancien Nîmois se sont évanouies d'un coup !

Le RC Lens a ainsi annoncé que sa campagne de recrutement était terminée, à l'exception d'une opportunité en défense centrale. Quant au Stade Rennais, il vient de signer un chèque de 15 M€ pour l'ailier ghanéen Kamaldeen Sulemana (Nordsjaelland). Si les Rouge et Noir sont encore à la recherche d'un joueur polyvalent en attaque, soit le profil de Bouanga, ils en veulent un libre ou peu coûteux. Or, l'ASSE réclamerait 20 M€ pour son joueur. C'est d'ailleurs ce qui aurait poussé l'OM à passer son chemin. Les Phocéens, déjà bien pourvus en ailiers (Under, De La Fuente, Henrique, Dieng), lorgneraient désormais l'Argentin Cristian Pavon (Boca Juniors). Bref, pour Bouanga, si départ il devait y avoir cet été, ce serait davantage du coté de l'étranger !

