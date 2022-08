ASSE - Mercato : 3 recrues annoncées ce lundi ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

C'est la dernière ligne droit du mercato. Jeudi à 23h, la fenêtre estivale se refermera et les clubs devront ensuite attendre quatre mois pour recruter, sauf cas exceptionnel. La France, dépendante des autres championnats, a en plus trouvé le moyen de se compliquer la tâche en y ajoutant des journées de L1 et L2 en milieu de semaine. Malgré ces difficultés, l'AS Saint-Etienne aurait l'intention de passer la vitesse supérieure ce lundi, à la veille de la réception de Bastia.

D'après Le Progrès, trois joueurs devraient s'engager avec les Verts, un par ligne : le défenseur - et ancien de la maison - Léo Pétrot (FC Lorient), le milieu défensif Thomas Monconduit (FC Lorient) et l'attaquant Ibrahima Wadji (Qarabag). Voilà qui devrait satisfaire Laurent Batlles, qui réclament des renforts depuis quelque temps déjà.