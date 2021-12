ASSE - Mercato : 3 recrues offertes, Sablé sur le banc à Reims !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Quelques heures après la débâcle subie dimanche dernier face au Stade Rennais (5-0), Claude Puel a été limogé de son poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne après plus de deux ans passés sur le banc stéphanois.

En attendant de trouver le successeur de Claude Puel, l'ASSE, qui a déjà enregistré l’arrivée du défenseur central franco-ivoirien, Joris Gnagnon, s'activerait également pour recruter un milieu de terrain et un attaquant lors du mercato hivernal, selon les informations de RMC Sport.

Mais le club du Forez, lanterne rouge de Ligue 1 après 17 journées disputées, devra se montrer malin sur le marché des transferts en priorisant les prêts ou le recrutement de joueurs libres.

Par ailleurs, et on vient de l'apprendre, c'est Julien Sablé qui sera sur le banc de touche des Verts, samedi soir. Et non le nouvel entraîneur. C'est du moins ce qu'affirme le quotidien l'Equipe.

