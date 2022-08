ASSE - Mercato : 5 départs encore à prévoir cet été ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Il s'agirait des latéraux, Gabriel Silva et Sergi Palencia, des milieux de terrain, Mahdi Camara, Yvan Neyou et Adil Aouchiche. Mais pour l'heure, les dirigeants stéphanois n'auraient reçus aucune offre pour ces joueurs. Seul le défenseur central, Mickaël Nadé, qui ne serait pas forcément à vendre, aurait fait l'objet d'une proposition.

Pour résumer

