ASSE – Mercato : 6 anciens joueurs de la saison dernière toujours sans club !

Partis de l'ASSE cet été, six joueurs qui ont connu la relégation en L2 sont toujours sans club alors que le Mercato vient de fermer ses portes. Il s'agit de Ryad Boudebouz, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Eliaquim Mangala, Bakary Sako et Joris Gnagnon. Il risque de ne pas être simple de rebondir pour certains, en particulier les trois derniers nommés...

Puel et Dupraz sur le carreau aussi

On notera également que les deux coaches de l'ASSE l'an dernier n'ont pas trouver preneur eux nous plus après le fiasco, à savoir Claude Puel et Pascal Dupraz.