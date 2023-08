ASSE - Mercato : 6 joueurs poussés vers la sortie par Batlles, dont deux surprises

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L'AS Saint-Etienne va démarrer sa saison de Ligue 2 ce samedi à 15h, contre Grenoble à Geoffroy-Guichard. Une saison qu'elle espère triomphale car une remontée est impérative pour ses finances. Pour mener à bien cette opération, les dirigeants ont considérablement renforcé l'effectif depuis janvier. Mais désormais, à moins d'un mois de la clôture du marché, l'heure est au dégraissage.

Une surprise pour Sow et Mouton

Selon Peuple Vert, Laurent Batlles aurait demandé le départ de six joueurs : Mickaël Nadé, Abdoulaye Bakayoko, Maxence Rivera, Mathys Saban et, c'est plus étonnant, Seydou Sow ainsi que Louis Mouton. Le défenseur central comme le milieu de terrain ont pourtant rendu de fiers services la saison passée. Mais le média explique que l'entraîneur des Verts ne s'entend pas avec Sow alors que Mouton verrait sa progression ralentie vu la concurrence dans son secteur.

