ASSE - Mercato : 6 pépites de Ligue 2 conseillées à Perrin

ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Pour mener à bien l'opération remontée, l'AS Saint-Etienne a misé l'été dernier sur des joueurs confirmés de Ligue 1, rodés à la méthode Batlles. Ça a été un échec. Cet hiver, ses dirigeants ont rectifié le tir avec des éléments aguerris à la L2 (Charbonnier, Larsonneur, Appiah, Fomba...). Et c'est déjà beaucoup mieux puisque l'équipe est sortie de la zone rouge. En partant du principe que les Verts continueront de recruter dans la division, le site Peuple Vert a soumis six noms susceptibles d'intéresser le club.

Il s'agit de joueurs à la fois jeunes, prometteurs et pas chers (moins d'un million d'euros). Les heureux élus se nomment Kévin Van den Kerkhof (Bastia, latéral droit, 26 ans, 800.000€), Aymen Boutoutaou (Valenciennes, milieu offensif, 22 ans, 400.000€), Mamady Bangre (TFC, prêté à QRM, ailier gauche, 21 ans, 300.000€), Amadou Sagna (Niort, ailier gauche, 23 ans, 600.000€), Serge Philippe Raux-Yao (Rodez, défenseur central, 23 ans, 500.000€) et Xande Silva (Dijon, milieu offensif, 26 ans, 600.000€). Certains, comme Van den Kerkhof, ont fait du mal à l'ASSE cette saison. Figurent-ils déjà sur les tablettes de Loïc Perrin et Laurent Batlles ?