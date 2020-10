ASSE - Mercato : 7 vainqueurs de la Gambardella l'an dernier ont déjà quitté les Verts !

L'ASSE souhaite mener une politique de formation sous la houlette de Claude Puel et le travail réalisé à L'Etrat a été récompensé il y a un peu plus d'un an par la campagne victorieuse des U19 en Coupe Gambardella, conduits par Razik Nedder. Mais 7 membres de l'équipe victorieuse dans la compétition ont déjà quitté le club.

Saliba et Fofana transférés, les espoirs reposent surtout sur Abi, Rivera, Moueffek et Bajic

Après William Saliba à Arsenal, l'ASSE a transféré cet été Wesley Fofana à Leicester. Elle a laissé filer le capitaine Kenny Rocha Santos à Nancy et n'a pas conservé Nathan Crémillieux (sans club), Jordan Halaimia (sans club), Mathis Mezaber (Andrézieux) et Zakaria Bengueddoudj (Saint-Priest). Des joueurs présents lors de la finale remportée au Stade de France contre Toulouse (2-0), seuls Charles Abi, Maxence Rivera et Stefan Bajic font partie intégrante du groupe de Claude Puel en équipe première.

Tyrone Tormin et Abdoulaye Sidibé ont également été appelés dernièrement, tout comme Marvin Tshibuabua, entré en jeu à Metz dimanche, alors que les milieux Victor Petit et Baptiste Gabard évoluent toujours en réserve. Désormais bien installés dans la rotation de Puel, Aïmen Moueffek, lui, était blessé lors de la finale contre Toulouse.