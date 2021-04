ASSE - Mercato : à la lutte avec l'OM pour un milieu prometteur

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Si aucun repreneur fortuné ne débarque dans les prochaines semaines, l'AS Saint-Etienne sera contrainte, comme l'été dernier et celui d'avant, de vendre un ou plusieurs joueurs à forte valeur marchande durant l'intersaison. Le milieu de terrain pourrait être affaibli puisque plusieurs éléments y ont brillé chez les Verts cette saison, de Mahdi Camara à Yvan Neyou en passant par Lucas Gourna-Douath ou Aïmen Moueffek.

Si des milieux de terrain venaient à partir, il faudrait les remplacer numériquement au sein de l'effectif. Cela avec une enveloppe recrutement réduite à sa plus simple expression. Du coup, un prêt serait l'idéal et, justement, un média transalpin assure qu'un bon coup, déjà exploré les saisons précédentes, est en train de refaire surface.

Le média en question, c'est FCINterNews, qui assure que le jeune milieu de terrain français Lucien Agoumé (19 ans) devrait être à nouveau prêté par les Nerazzurri. Cette saison, il était à La Spezia. Pour la prochaine, l'ASSE mais également l'OM auraient été sondés. Agoumé était déjà suivi en 2018/19, quand il avait explosé du côté de Sochaux. Il avait fait le choix de signer en Italie, où son temps de jeu est très limité vu la qualité de l'effectif. Mais l'Inter Milan compte néanmoins sur lui pour l'avenir puisqu'il s'apprêterait à lui faire signer une prolongation de trois ans. Reste à voir si Claude Puel sera intéressé.

Inter Could Offer Lucien Agoume New Three-Year Deal To Fend Off Bayern Munich, Italian Media Report https://t.co/KWVBzv0IHq #FCIM #InterMilan #ForzaInter pic.twitter.com/AHIcy7DeXd