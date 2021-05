ASSE - Mercato : à la lutte avec le RB Leipzig pour un jeune attaquant

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Auteur d'un début de saison canon et d'un sprint final intéressant, l'AS Saint-Etienne a souffert, entre les deux, de ne pas avoir de buteur de premier plan pour la sortir de sa mauvaise passe. Wahbi Khazri, si décisif à compter de février, était au placard, Denis Bouanga à côté de ses pompes, Charles Abi trop tendre et Anthony Modeste, arrivé en janvier, pas en forme puis blessé. Sachant que ce dernier est retourné à Cologne et que le Tunisien sera encore poussé vers la sortie cet été en raison de son gros salaire, le recrutement d'un buteur devient une nécessité.

Le LOSC a de sérieux atouts

Un journaliste turc a fait fuiter hier soir un intérêt de la cellule de recrutement de l'AS Saint-Etienne pour Enis Destan, attaquant de 18 ans évoluant en L2 turque à Altinordu. Cette pépite a inscrit 13 buts lors de la saison qui vient de se terminer et son indemnité tournerait aux alentours du million d'euros. Largement dans les cordes stéphanoises.

Le souci réside dans la liste des courtisans à Destan. On y trouve deux autres clubs français, les Girondins de Bordeaux et le LOSC, qui peut mettre en avant son titre de champion de France, sa participation à la Champions League et sa forte colonie turque (Yilmaz, Yazici et Celik). Mais il y a aussi le champion de Belgique (Club Bruges) et surtout le RB Leipzig. Le club sponsorisé par Red Bull s'est fait une spécialité du trading et évolue dans un championnat très compétitif. Bref, les Verts font face à une sacrée concurrence !