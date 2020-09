ASSE - Mercato : à la lutte avec les Girondins et le RC Strasbourg pour une pépite de Séville

C'est bien connu, le FC Séville est friand de talents français. Le club espagnol sait que les talents hexagonaux s'adaptent facilement à la Liga, qu'ils sont déjà bien formés et surtout qu'ils ne coûtent pas cher. Seulement, à force de faire ses courses en Ligue 1, il lui arrive parfois de se tromper. Surtout à l'époque où son célèbre directeur sportif, Monchi, a tenté sa chance du côté de l'AS Roma.

C'est ce qui s'est produit avec Ibrahim Amadou. Recruté au LOSC en 2018, le défenseur central, qui peut aussi jouer au milieu de terrain, a disputé une première saison décevante chez les Andalous, qui l'ont ensuite prêté à Norwich et à Leganés. Aujourd'hui, ils souhaitent le vendre définitivement, eux dont la défense central possède des titulaires indéboulonnables.

Le RCS a une longueur d'avance

Cette information n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd en France où trois clubs feraient le forcing pour récupérer le Camerounais de 27 ans. Il y a le RC Strasbourg, l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux. Selon l'insider Yo.Z, ce sont les Alsaciens qui ont pris les devants et possèdent une longueur d'avance. Claude Puel, lui, possède déjà une charnière centrale compétitive (Fofana-Kolodzjieczak) et des défensifs solides (Camara, Neyou). Sans compter qu'il lui est très difficile de payer une indemnité de transfert. Mais le profil d'Amadou, expérimenté et polyvalent, reste tout de même intéressant…